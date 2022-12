F1 : Après sa saison cauchemar, Lewis Hamilton fait un aveu surprenant

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton a vécu une saison très difficile avec Mercedes puisqu’il n’a pas remporté la moindre course, une première dans sa carrière. Malgré la déception, le pilote anglais a tiré le bilan de cette année difficile et veut retenir le positif.

Passé tout proche de décrocher un huitième titre de champion du monde, Lewis Hamilton a été battu sur le fil par Max Verstappen en 2021. S’il espérait se relancer dès la saison suivante, le pilote anglais a vite compris qu’il allait vivre une année difficile. Mercedes n’a pas réussi à s’adapter aux nouvelles règles instaurées par la FIA et cela s’est vu sur la première partie de saison. Même si l’écurie allemande a connu des jours meilleurs par la suite, George Russell aura obtenu la seule victoire de la saison pour Mercedes.

«Tout le monde dans l’équipe cette année est gagnant»

Maintenant que la saison de Formule 1 est terminée, l’heure du bilan est arrivée pour Lewis Hamilton. Et malgré cette année sans victoire (la première dans sa carrière), le pilote anglais veut retenir le positif. « Il y a eu tellement de scénarios comme ça cette année, le voyage a été la partie la plus importante et cette année, et nous sommes des gagnants, pour moi. Évidemment, ce n’est pas ce que l’on voit à l’extérieur en termes de chiffres, mais je pense que tout le monde dans l’équipe cette année est gagnant », a déclaré Lewis Hamilton dans des propos relayés par Nextgen Auto.

Nice one! 👏🏆🏆@GeorgeRussell63 won 'Moment of the Year' at last night's #AutosportAwards, for his victory in Brasil! 💚💛Meanwhile @LewisHamilton picked up the 'British Competition Driver of the Year' award 💪 pic.twitter.com/Os2LAul2pg — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 5, 2022

Lewis Hamilton est fier de son équipe