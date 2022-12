Formule 1 : Hamilton a vécu un cauchemar

Arnaud De Kanel

A la lutte pour le titre de champion du monde avec Max Verstappen un an plus tôt, Lewis Hamilton a vécu une saison bien différente en 2022. Pour la première fois de sa carrière, il n'a pas remporté de Grand Prix. Au delà de cette contre-performance, il a surtout été malmené par sa monoplace qu'il est bien content de délaisser.

Lewis Hamilton aura été le symbole de cette écurie Mercedes, pas dans le coup pour jouer la gagne cette saison. L'écurie allemande a attendu l'avant dernier Grand Prix de la saison pour remporter sa première course, chose à laquelle le septuple champion du monde a échoué. Il n'a également pas décroché la moindre pole position et s'est classé en dehors du top 5 au championnat du monde. Le constat d'Hamilton sur cette saison est accablant, il a vécu un véritable cauchemar.

«Dans le top trois des pires saisons»

Le pilote Mercedes avait hâte que cette saison se termine. Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , Lewis Hamilton tire le bilan de son année dans le paddock : « Cette année n’a pas été la meilleure. Elle se situe probablement dans le top trois des pires saisons. Mais pour ce qui est de la façon dont l’équipe est restée unie, il y a eu beaucoup de points positifs. Il aurait été agréable de remporter une victoire, mais une victoire n’est pas vraiment suffisante en soi. Je suis sûr que je parle au nom de tous en disant que je suis heureux que la saison soit terminée. Elle ne nous manquera pas ! Cependant, je tiens à remercier mon équipe pour tout le travail accompli cette année. À travers tout cela, nous avons poussé et appris beaucoup de choses qui nous permettront de revenir au sommet l’année prochaine. Je n’ai aucun doute que nous reviendrons meilleurs. Nous reviendrons. Je reviendrai. »

