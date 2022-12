F1 : Rosberg lâche un message à Verstappen, Hamilton va enrager

Arnaud De Kanel

Ultra dominateur cette saison, Max Verstappen s'est offert un deuxième titre de champion du monde consécutif. Le Néerlandais a confirmé les attentes placées en lui malgré la pression. Il a prouvé qu'il était actuellement le meilleur pilote du paddock. Pour Nico Rosberg, ancien coéquipier de Lewis Hamilton, Verstappen est déjà l'un des meilleurs de tout les temps. Le Britannique devrait apprécier...

Ancien coéquipier de Lewis Hamilton mais surtout grand rival du Britannique, Nico Rosberg a récemment salué la démonstration de force de Max Verstappen cette saison. En flattant Verstappen, principal rival d'Hamilton, Rosberg pourrait raviver les tensions avec son ancien compagnon de route. Pas un problème pour l'Allemand qui considère le Néerlandais comme l'un des meilleurs de l'histoire.

«Il est déjà l’un des meilleurs de tous les temps»

Au micro de Sky Sports , Nico Rosberg s'est enflammé en affirmant que Verstappen faisait partie des meilleurs pilotes de l'histoire de la Formule 1. « C’est un pilote incroyable ! Je pense qu’il est assez facile de dire, même maintenant, qu’il sera l’un des meilleurs de tous les temps, et si vous regardez les statistiques, il l’est même maintenant. C’est un double champion du monde, mais avec toutes les victoires en course qu’il a pu avoir, c’est plus que Alonso [Fernando]. Il est déjà l’un des meilleurs de tous les temps, et je pense qu’il ne fait que commencer. Il va certainement le confirmer dans la prochaine décennie. Son niveau de pilotage est phénoménal et c’est formidable d’en être témoin » a expliqué l'ancien coéquipier de Lewis Hamilton.

«L’une des meilleures saisons en termes de pilotage que nous n’ayons jamais vues»