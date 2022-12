F1 : De retour chez Red Bull, il prévient déjà Perez

La rédaction

Après deux années compliquées chez McLaren, Daniel Ricciardo n’avait pas été conservé par l’écurie britannique. Alors qu’il prévoyait de se retirer pendant une saison, l’Australien a finalement fait son chez RedBull en tant que troisième pilote. Après être revenu sur son aventure avec McLaren, il évoque notamment son avenir et souhaite retrouver la confiance qu’il a perdue.

Daniel Ricciardo aura vécu deux années très compliquées avec McLaren. Au cours de la saison 2022, l’écurie britannique annonçait son souhait de ne pas le conserver pour 2023. Alors que l’Australien avouait vouloir se retirer pendant une année, il a finalement fait son grand retour chez RedBull en tant que troisième pilote. Il s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet.

F1 : Esteban Ocon annonce la couleur pour son duo avec Gasly https://t.co/S67RvQCSzk pic.twitter.com/CsrLRbx0db — le10sport (@le10sport) December 8, 2022

«J’ai toujours pensé que j’étais un bon pilote»

Dans des propos relayés par MotorSport , Daniel Ricciardo a avoué qu’il pendait être un bon pilote. Il admet pour autant que la McLaren a mis certaines de ses faiblesses en avant. « J’ai toujours pensé que j’étais un bon pilote, mais je dois admettre que cette McLaren a aussi mis en avant certaines de mes faiblesses. Je ne suis pas parfait. Cela m’aidera à travailler sur moi-même. »

«J’ai maintenant une année devant moi pour travailler sur ces points faibles»

Daniel Ricciardo explique par la suite que son arrivée chez RedBull lui permettra donc de pouvoir travailler sur ses points faibles. « J’ai maintenant une année devant moi pour travailler sur ces points faibles. C’est si difficile de tout implémenter directement en cours de saison, malgré toutes les données. Il y a trop à faire, on voyage sans cesse d’une course à l’autre et il n’y a pas suffisamment de temps pour prendre du recul sur la situation. »

«Ce temps hors des circuits pourrait devenir une situation gagnant-gagnant pour moi»