F1 : Au cœur des critiques, il reçoit un énorme soutien avant la saison 2023

Au cours de l'année, Daniel Ricciardo révélait la rupture de son contrat avec McLaren à l’issue de la saison. Quelques semaines plus tard, l’écurie britannique annonçait un autre Australien à la place de Ricciardo pour 2023 : Oscar Piastri. Mais lors de cette l’annonce, le jeune pilote a fortement été critiqué. Quelques mois plus tard, il reçoit un gros soutien de la part de Daniel Ricciardo.

« J’ai eu de la peine pour lui »

Dans des propos relayés par MotorSport , Daniel Ricciardo est venu au secours d’Oscar Piastri après les différentes critiques que le jeune pilote a reçu. Le désormais ex-pilote de McLaren a notamment avoué avoir eu de la peine pour son compatriote. « J’ai eu de la peine pour lui. Ne vous méprenez pas, ma carrière était en quelque sorte en train de s’effondrer et j’étais très occupé à essayer de savoir quoi faire. Mais dans le même temps, j’étais conscient de l’existence de certains commentaires et de choses qui lui arrivaient, j’ai donc ressenti de la peine. »

« Si on ne peut pas le célébrer et en profiter, c’est un peu dommage »