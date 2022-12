F1 : Proche du burn-out, l’incroyable révélation de Russell

La rédaction

Pour sa première saison avec Mercedes, George Russell peut se targuer d'un bilan très prometteur avec une quatrième place au classement des pilotes, devant Lewis Hamilton qui termine sixième. Pour autant, le pilote britannique aura connu quelques moments compliqués durant ce championnat, notamment à Singapour, à Suzuka ou encore à Austin. Russell a d’ailleurs fait une terrible révélation à ce sujet.

«J’étais épuisé mentalement»

Dans des propos relayés par MotorSport , George Russell avouait que les nombreux allers-retours l’ont énormément épuisé cette saison. Il avoue notamment avoir que son état s’est vu sur certaines de ses performances. « J’étais à Austin, au Mexique, à Vegas, j’ai fait des allers-retours, j’ai beaucoup voyagé et pris l’avion, et j’étais épuisé mentalement. Il y a toujours beaucoup de choses qui se passent et qu’on ne voit pas. Mais nous avons tous nos bons moments et nos moments difficiles en tant qu’êtres humains. Et pour nous, en tant que sportif professionnel, cela coïncide souvent avec vos performances. »

«J’ai eu des difficultés psychologiques avec les deux dernières courses»