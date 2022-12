F1 : Coup de tonnerre pour l’avenir de Red Bull et Verstappen ?

Arnaud De Kanel

La saison aura été fructueuse pour Red Bull. Max Verstappen a conservé son titre de champion du monde et l'écurie autrichienne a décroché le titre constructeurs. Malheureusement, elle a perdu son père fondateur Dietrich Mateschitz, décédé des suites d'une longue maladie. Ainsi, son avenir dans le paddock était menacé. Les derniers éléments de réponse d'Helmut Marko rassurent sur l'engagement du groupe autrichien.

Red Bull a réalisé un doublé historique cette saison en devenant champion du monde constructeurs et champion du monde des pilotes avec Max Verstappen. Le décès de Dietrich Mateschitz est venu entacher la feuille de route quasi-parfaite de l'écurie. C'est lui qui avait intégré Red Bull dans le paddock. Avec son décès, sa fortune est logiquement revenue à ses héritiers et ils devaient statuer sur l'engagement de la célèbre boisson énergisante en F1. Helmut Marko, proche de la famille du défunt et conseiller pour Red Bull, affirme que l'écurie autrichienne n'est pas près de disparaitre. Max Verstappen peut souffler.

«Il n’y a pas lieu de s’inquiéter»

« Notre succès parle de lui-même. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter que Red Bull disparaisse de la Formule 1 dans un avenir proche. Nous sommes loin d’avoir terminé notre mission. Nous voulons gagner plus de courses et de titres et nous voulons aussi le faire avec notre propre moteur. Ce serait la consécration ultime, comme pour les constructeurs prestigieux qui y sont parvenus en F1 » a confié le supérieur de Max Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

Nouvel organigramme chez Red Bull

Avec le décès de Mateschitz, le groupe Red Bull a réorganisé sa structure. Désormais, un groupe de trois nouveaux managers a été installé à la tête de l’entreprise, dont l’ancien PDG du club de foot du RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, 47 ans, en charge du sport. Marko va s'entretenir avec lui dans les semaines à venir. « Je ne sais toujours pas comment se déroulera la nouvelle relation entre Mintzlaff et les équipes de F1 de Red Bull, n’ayant partagé qu’un café avec lui jusqu’à présent. Notre plus grand avantage a toujours été que nous avons de nombreux esprits brillants qui n’ont pas besoin d’une réunion avec le conseil de surveillance avant que quoi que ce soit puisse être lancé. Nous verrons à quoi cela ressemblera à l’avenir. Nous discuterons dans les semaines à venir du rôle que M. Mintzlaff jouera. La réunion n’a pas encore eu lieu mais elle n’est pas urgente car il sait que tout roule de notre côté » a avoué Helmut Marko.

