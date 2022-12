Formule 1 : C'est confirmé, Red Bull a snobé Schumacher

Arnaud De Kanel

Après une première saison décevante, Mick Schumacher n'a pas été reconduit par Haas pour 2023. L'écurie américaine a préféré miser sur un retour de son homologue Nico Hulkenberg. Sans volant, Schumacher pourrait s'engager en tant que pilote réserve chez Mercedes. De son côté, Red Bull a écarté toutes hypothèses laissant entrevoir l'arrivée de l'Allemand dans ses rangs.

Le paddock de Formule 1 a été secoué et beaucoup de changements sont actés pour 2023. Déçu des performances de Mick Schumacher, Haas a décidé de l'écarter de la grille afin de remettre Nico Hulkenberg. Toujours sans volant pour la saison prochaine malgré les rumeurs qui l'envoient chez Mercedes, Schumacher ne rejoindra pas Red Bull. L'écurie autrichienne a rapatrié Daniel Ricciardo et l'Australien occupera le poste de 3ème pilote, derrière Max Verstappen et Sergio Perez. L'option n'aurait jamais été envisagée par l'écurie au taureau.

«Schumacher n’a jamais été une option pour nous»

Helmut Marko, consultant pour l'écurie Red Bull, a confirmé que Mick Schumacher n'avait jamais été dans les petits papiers de la formation autrichienne pour plusieurs raisons. D'une part, il est encore signé chez Ferrari et de l'autre, la marque Red Bull avait besoin d'un pilote comme Daniel Ricciardo pour la faire rayonner aux Etats-Unis. « Non, Schumacher n’a jamais été une option pour nous car il a toujours fait partie du programme Ferrari. Et je crois que c’est toujours le cas. Il n’est pas encore libéré officiellement. C’est pourquoi il n’est pas intéressant pour nous. D’autant plus que notre pilote de réserve doit participer à de nombreux événements sponsorisés aux Etats-Unis. Ricciardo était donc la bonne personne avec son profil et son image » a détaillé Marko dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

Mercedes prêt à sauver le soldat Schumacher