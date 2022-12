F1 : Polémique à Abu Dhabi, Hamilton lâche un tacle improbable à Verstappen

La rédaction

La saison de Formule 2021 a été monumentale. Le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen a animé toute la saison et la victoire finale était indécise jusqu'au dernier Grand Prix, celui d'Abu Dhabi, où le Néerlandais remportait le titre après une décision controversée de la FIA. Toutefois, le Britannique ne semble pas rancunier au moment d'évoquer ce souvenir et lâche une étonnante révélation.

Le 12 décembre 2021, Max Verstappen remportait son premier titre de champion du monde après une victoire controversée lors du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Si sa rivalité sportive était épique avec Lewis Hamilton, le Néerlandais a survolé la saison 2022, là où le Britannique n'a remporté aucun Grand Prix.

«Je pense que le pire a été de voir ce numéro 1 aussi gros et moche que possible sur cette voiture !»

Un an après sa défaite, Lewis Hamilton a confié ce qui avait été le plus dur à digérer depuis la perte de son titre mondial en 2021. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa réponse est étonnante : « Je pense que le pire a été de voir ce numéro 1 aussi gros et moche que possible sur cette voiture ! Non, je plaisante, je ne suis pas perturbé par ce genre de choses comme certaines personnes aimeraient le croire », a-t-il indiqué avec humour dans des propos rapportés par NextGenAuto .

Hamilton ironise sur le numéro porté par Verstappen