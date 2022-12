F1 : Leclerc, Sainz... Ferrari de retour au premier plan, il s'enflamme

La rédaction

Après deux années compliquées en Formule 1, Ferrari est à nouveau revenu au premier plan après une saison 2022 satisfaisante. Le triple champion du monde (1961, 1971 et 1973) Jackie Stewart a évoqué le retour en force de l’écurie italienne et en a profité pour interpeller Red Bull après son incroyable performance.

« Il y aura toujours un leader et cela change de temps en temps »

Dans des propos relayés par MotorSport , Jackie Stewart a évoqué les différentes périodes de domination des nombreuses équipes qu’a connues la Formule 1, mais aussi des pilotes. Il est d'ailleurs revenu sur l'hégémonie de Lewis Hamilton et Mercedes. « Il y aura toujours un leader et cela change de temps en temps. C’était Juan Manuel Fangio ou Alberto Ascari il y a tant d’années, puis il y a eu Jim Clark, Ayrton Senna ou Alain Prost, ou même un certain Jackie Stewart à un moment donné, il y a donc toujours quelqu’un qui mène le peloton durant une certaine période. Et je pense que Lewis Hamilton a extrêmement bien piloté pendant plusieurs années. Mercedes lui a fourni la meilleure voiture, mais ça reste difficile de piloter. »

« Quant à Ferrari, je pense que c’est une bonne chose pour le sport automobile de les revoir à l’avant »