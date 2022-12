F1 : Mal-aimé, Verstappen peut compter sur un compatriote d'Hamilton

Arnaud De Kanel

Max Verstappen est loin de faire l'unanimité dans le paddock. Sa domination est très contestée, notamment à cause de son comportement parfois dangereux en piste. Sa rivalité avec Lewis Hamilton n'a rien arrangé puisqu'il s'est mis tous les fans du Britannique à dos. Néanmoins, il possède des soutiens de poids, comme l'ancien patron de la F1 Bernie Ecclestone.

Double champion du monde, Max Verstappen a prouvé qu'il avait le talent nécessaire pour devenir l'un des plus grands de l'histoire. Pourtant, le pilote divise grandement les observateurs en raison de certaines de ses manœuvres en piste. Moins agressif en 2022, il a effectué une nouvelle manœuvre discutable à Interlagos. S'en est suivie une nouvelle vague de critiques à son encontre. Bernie Ecclestone, Britannique comme Lewis Hamilton, estime que Verstappen n'est pas reconnu à sa juste valeur. Pour lui, les fans de F1 devraient profiter d'un tel pilote.

«La Formule 1 devrait remercier Max Verstappen»

« La Formule 1 devrait remercier Max Verstappen. Max est un pur coureur. Il fait ce qu’il a à faire, c’est-à-dire piloter. Cela faisait un moment que les fans désiraient quelqu’un comme lui » a confié Ecclestone dans des propos relayés par Nextgen-Auto . L'ancien boss de la F1 en a profité pour saluer le public du Néerlandais, infaillible et toujours derrière lui. « Les Pays-Bas sont si fiers de lui et tout le monde le soutient. C’est la seule raison pour laquelle nous sommes revenus à Zandvoort. Je ne me suis pas rendu aux deux dernières courses disputées là-bas, mais j’espère que tout y a été amélioré, autrement ce ne serait pas bon » a-t-il admiré.

«Je ne vois pas pourquoi il s’arrêterait de gagner»