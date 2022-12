F1 : Menacé chez Red Bull, Perez lâche ses vérités

Arnaud De Kanel

La saison prochaine, Daniel Ricciardo sera le 3ème pilote de l'écurie Red Bull. L'arrivée de l'Australien menace directement la place de Sergio Perez, équipier modèle mais en froid avec Max Verstappen. Le Mexicain pourrait payer cher ses déclarations fracassantes à l'encontre du Néerlandais. Pour autant, il est serein et ne se dit pas inquiet par le retour de Ricciardo.

Daniel Ricciardo jouera gros la saison prochaine. De retour chez Red Bull après son départ de McLaren, il occupera le rôle de pilote réserve. Lorsque sa chance se présentera, il devra la saisir à 100% pour espérer récupérer le baquet de titulaire de Sergio Perez, dans l'oeil du cyclone depuis ses reproches à l'encontre du leader incontesté Max Verstappen. Perez se veut rassurant et affirme que cette décision de recruter Ricciardo « ne change rien pour lui comme pour l’équipe . »

Ricciardo annonce la couleur...

« J’ai toujours pensé que j’étais un bon pilote, mais je dois admettre que cette McLaren a aussi mis en avant certaines de mes faiblesses. Je ne suis pas parfait. Cela m’aidera à travailler sur moi-même. J’ai maintenant une année devant moi pour travailler sur ces points faibles. C’est si difficile de tout implémenter directement en cours de saison, malgré toutes les données. Il y a trop à faire, on voyage sans cesse d’une course à l’autre et il n’y a pas suffisamment de temps pour prendre du recul sur la situation » avouait Daniel Ricciardo dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Il n’a pas été recruté pour nous mettre la pression»