F1 : Hamilton, Leclerc… L'aveu de Verstappen sur sa domination

Ce vendredi soir, Max Verstappen recevait son deuxième titre de champion du monde lors de la soirée de gala de la FIA. Au cours de ses deux sacres, le Néerlandais a dû se battre avec Lewis Hamilton en 2021, puis Charles Leclerc en 2022. Le pilote de chez Red Bull a évoqué la différence entre ses deux concurrents.

« Tout le monde est différent »

Dans des propos relayés par MotorSport , Max Verstappen est revenu sur ses deux dernières batailles pour le titre de champion du monde avec Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Il explique qu’il apprécie le caractère des deux pilotes. « Tout le monde est différent dans la manière dont il se comporte et se bat en piste. Et c’est ce qui rend la chose intéressante car si tout le monde se comportait de la même manière, ce serait ennuyant. Il y a beaucoup de bons pilotes, mais si tout le monde était pareil, ça ne serait pas excitant à regarder. On doit saluer la quantité de talents que nous avons dans le monde, et spécialement en Formule 1. »

« En tant que pilote, on progresse chaque année