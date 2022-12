F1 : Verstappen, Leclerc, Russell... Cette annonce retentissante sur Hamilton

La rédaction

La saison 2023 débute dans quelques mois et les écuries continuent de la préparer. En 2022, Red Bull et Max Verstappen ont totalement dominé le championnat en remportant le titre de champion du monde des pilotes, mais aussi des constructeurs. Mais pour Franz Tost, l’année 2023 sera plus disputée. En effet, le directeur d’AlphaTauri voit une lutte à trois, sans Lewis Hamilton.

« Pour l’année prochaine, je m’attends à une lutte à trois »

Dans des propos relayés par MotorSport , Franz Tost est revenu sur la domination de RedBull en 2022. Par ailleurs, le directeur d’AlphaTauri a dévoilé son pronostic pour la prochaine saison. Selon lui, on devrait assister à une lutte acharnée entre Max Verstappen, Charles Leclerc et George Russell. « La supériorité démontrée par Max Verstappen et Red Bull cette année est quelque chose d’assez rare. Pour l’année prochaine, je m’attends à une lutte à trois entre Max, Charles Leclerc et George Russell, qui est déjà plus fort que Lewis Hamilton. »

« Je suis confiant de les voir à nouveau se battre pour les championnats la saison prochaine »