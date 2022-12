F1 : Russell lance un énorme avertissement à Verstappen

La rédaction

Après une première saison convaincante avec Mercedes, George Russell a réussi à terminer à la quatrième place au classement des pilotes. Pour 2023, mais également dans les années à venir, le Britannique affiche de grandes ambitions. Il avoue être prêt pour prétendre au titre de champion du monde et souhaite réussir avec Mercedes.

Pour sa première saison avec Mercedes, George Russell a réussi à terminer l’année 2022 à la quatrième place, devant son coéquipier Lewis Hamilton qui termine sixième, mais derrière le champion du monde en titre Max Verstappen. Mais pour 2023, et les années à venir, le Britannique a affiché de grandes ambitions. En effet, il se sent prêt à relever un incroyable défi.

« Je me sens fin prêt à remporter un championnat du monde »

Dans des propos relayés par MotorSport , George Russell s’est projeté sur l’avenir. Le pilote Britannique a d’ailleurs révélé se sentir prêt à remporter le titre de champion du monde : « Je me sens fin prêt à remporter un championnat du monde. Je pense même l’être depuis plusieurs années. Le fait d’avoir connu cette saison aux côtés de Lewis est énorme sur le plan personnel, j’ai pu aller dans les détails, apprendre à extraire plus de la voiture et de l’équipe, mais aussi de l’ensemble de notre package aux moments où ça comptait le plus. »

« Je veux que mon entrainement soit parfait »