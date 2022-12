F1 : L'énorme constat de Red Bull après le nouveau sacre de Verstappen

Pierrick Levallet

Comme en 2021, Max Verstappen a été sacré champion du monde en 2022. La concurrence de Charles Leclerc n'aura pas été suffisamment conséquente pour inquiéter le pilote de 25 ans. Alors que le Néerlandais a été dominant cette année, Red Bull a tenu à saluer les progrès réalisés par Max Verstappen depuis son premier sacre.

Après une année 2021 sous haute tension avec son duel au sommet face à Lewis Hamilton, Max Verstappen a vécu une saison plus paisible en 2022. Le Néerlandais, concurrencé par Charles Leclerc, a pris le large assez facilement et a été sacré champion pour la deuxième fois consécutive. Le pilote de 25 ans semble avoir mis fin au règne de Mercedes. D’ailleurs, Red Bull a tenu à saluer les progrès de Max Verstappen. Christian Horner estime notamment que le Néerlandais a passé un cap après sa victoire contre Lewis Hamilton en 2021.

Verstappen a passé un cap après son titre en 2021

« Je pense que Max, après avoir gagné le premier titre, a fait un pas en avant. Il a eu plus de maturité, plus de sang-froid, et il a signé d’incroyables victoires sous pression » a expliqué le patron de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen Auto .

«Max nous a permis de rester dans le coup»