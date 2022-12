F1 : Viré, il lâche une improbable annonce

Arnaud De Kanel

La saison a été marquée, entre autre, par le fiasco concernant la fausse promotion en tant que titulaire chez Alpine d'Oscar Piastri. Le pilote australien s'était étonné de voir que l'écurie française avait décidé de le nommer en remplacement de Fernando Alonso. S'en est suivie une grosse vague de critiques que déplore son prédécesseur Daniel Ricciardo.

Il s'en est passé des choses en dehors du paddock cette année. Lorsque Sebastian Vettel a annoncé sa retraite, Fernando Alonso acceptait de le remplacer chez Aston Martin. En panique, Alpine officialisait sur ses réseaux sociaux la promotion d'un des pilotes de son académie, Oscar Piastri. L'Australien n'était pas de cet avis, lui qui voulait s'engager avec McLaren pour succéder à Daniel Ricciardo, viré par l'écurie britannique. Il avait démenti sur les réseaux sociaux mais certains fans d'Alpine avaient vécu cela comme une humiliation. Piastri s'était fait violemment critiqué à la suite de cette sortie très remarquée. De plus, il était accusé de voler le baquet de son compatriote chez McLaren. Daniel Ricciardo regrette tout ce déferlement de haine.

«J’ai eu de la peine pour lui»

Daniel Ricciardo explique que Piastri n'est responsable en aucun cas de son éviction de chez McLaren. « J’ai eu de la peine pour lui. Ne vous méprenez pas, ma carrière était en quelque sorte en train de s’effondrer et j’étais très occupé à essayer de savoir quoi faire. Mais dans le même temps, j’étais conscient de l’existence de certains commentaires et de choses qui lui arrivaient, j’ai donc ressenti de la peine » a-t-il avoué dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Il s’est retrouvé dans une situation qu’il n’a pas créée»