F1 : Champion du monde, Verstappen jubile

Arnaud De Kanel

Cette saison, Max Verstappen s'est offert un deuxième sacre mondial consécutif. Le pilote Red Bull était tout simplement trop fort pour ses rivaux, malgré un début de saison accroché avec Charles Leclerc. Ce vendredi, il a reçu son trophée lors du gala organisé par la FIA, l'occasion pour lui de revenir sur cette saison exceptionnelle.

Max Verstappen a tout raflé avec Red Bull cette année. En 2021, il avait bataillé jusqu'à la dernière course pour coiffer Lewis Hamilton sur le fil et s'offrir son premier titre. Cela aura été beaucoup plus simple cette saison, bien aidé par les manquements de Ferrari dans les décisions de courses. Le succès a été total : il a remporté 15 victoires et son équipe Red Bull a remporté la couronne des constructeurs. Une razzia qu'il savoure.

«Ce fut une année incroyable pour tout le monde»

Max Verstappen a reçu son trophée de champion du monde ce vendredi soir à Bologne à l'occasion du gala de fin d'année organisé par la FIA. « Ce fut une année incroyable pour tout le monde au sein de l’équipe. Cela a déjà été mentionné, nous avons eu un début d’année très difficile. J’ai dit à un moment donné que je ne croyais plus au titre, mais ensuite on a vraiment pu voir à quel point l’équipe était vraiment soudée et on a réussi à renverser la vapeur très rapidement » a-t-il confié dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Je n’aurais jamais pu imaginer ça»