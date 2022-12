F1 : Battu par Verstappen, Leclerc fait un gros aveu sur sa saison

La rédaction

Auteur d’une bonne saison 2022, Charles Leclerc a réussi à terminer vice-champion du monde, juste derrière Max Verstappen. Cette semaine, le Monégasque a réalisé les derniers tests pour les pneus 2023. Il s’est d’ailleurs exprimé sur sa saison et a notamment évoqué les performances de sa monoplace.

Vice-champion du monde, Charles Leclerc sort d’une belle saison avec Ferrari. Pour autant, le Monégasque a quelques frustrations. Après une semaine de test pour les pneus 2023, il s’est exprimé sur sa saison.

F1 : Viré, il lâche une improbable annonce https://t.co/gkIpQKwhKo pic.twitter.com/0TiYcVRVl8 — le10sport (@le10sport) December 10, 2022

« Cette semaine a été un désastre »

Dans des propos relayés par MotorSport , Charles Leclerc est revenu sur sa saison 2022. Le Monégasque a notamment avoué que cela a été difficile de reprendre le volant lors des derniers tests pour les pneus 2023 après plusieurs semaines de pause. « Cette semaine a été un désastre, j’ai été partout et je suis fatigué, mais c’est génial d’être ici et je suis heureux de recevoir le trophée. C’est étrange, la pause n’était pas très longue depuis la dernière course, mais on déconnecte mentalement et il faut s’y habituer de nouveau. Mais tout s’est bien passé, on a fait beaucoup de tests de pneus, et c’était bien. »

« Pas énormément de satisfaction pour être honnête »

Charles Leclerc est également revenu sur l’ensemble de sa saison et ne cache pas sa frustration, même s’il estime que l'année a été bonne. « Pas énormément de satisfaction pour être honnête. Ça a été une bonne saison, surtout si on voit les années 2020 et 2021 qui avaient été très difficiles pour l’équipe, ça n’était pas gagné que l’on fasse ces progrès et que l’on termine deuxièmes au championnat pilotes et au championnat constructeurs. J’en suis heureux, mais si l’on regarde de plus près, le milieu de saison a été frustrant. On n’arrivait pas à tout mettre bout à bout le dimanche, et c’était frustrant, donc ce sont des sentiments mitigés au sujet de la saison. Mais la deuxième place est bonne, et j’espère que l’on pourra faire mieux l’an prochain. »

« C’était une voiture très rapide le samedi, un peu plus difficile à comprendre le dimanche »