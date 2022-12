F1 : Révolution actée chez Ferrari, Red Bull lâche une réponse forte

La rédaction

Il y a quelques jours, Ferrari officialisait le départ de Mattia Binotto. Deuxième au championnat constructeur et au classement des pilotes, l’écurie italienne voit donc son directeur quitter ses fonctions. Un changement de taille commenté par Christian Horner, le patron de Red Bull.

La saison 2022 est terminée et Ferrari a tenté de lutter avec Red Bull, qui a finalement remporté assez facilement ce championnat. Après cette défaite, la Scuderia officialisait le départ de Mattia Binotto. Le directeur de RedBull, Christian Horner, est revenu sur les différents événements qui tournent autour de l’équipe italienne.

Dans des propos relayés par MotorSport , Christian Horner est revenu sur le départ de Mattia Binotto. Il précise notamment que le directeur suisse a énormément donné pour l’écurie italienne. « Je pense, en toute justice pour Mattia, qu'il a fait un très bon travail en produisant clairement une voiture et un moteur très compétitifs pour Ferrari cette année. Évidemment, ils ont eu des problèmes opérationnels. Il a consacré une longue période de sa carrière et de sa vie à Ferrari, et je suis sûr qu'il doit être très difficile pour lui de quitter cette équipe après tout ce temps. Bien sûr, la pression est énorme dans cette équipe, parce que c'est une écurie 'nationale', ainsi qu'une écurie de constructeur. Et je crois que ce sera désormais le sixième directeur [de Ferrari] que j'aurai face à moi depuis que je suis chez Red Bull et, évidemment, vous savez, [il y a] beaucoup de pression dans ce travail. »

Christian Horner est par ailleurs revenu sur le duel entre son écurie et Ferrari. « Je pense qu'ils [Ferrari] avaient une voiture plus rapide que nous en début de saison. Mais nous avons pu rester au contact et c'était très, très important. Notre championnat comptait 21 courses, car nous avons manqué la première en subissant un double abandon. Mais nous devions rester au contact. »

