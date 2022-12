F1 : Battu par Leclerc, Pérez affiche une satisfaction

La rédaction

En 2022, Sergio Pérez a réalisé sa meilleure saison en terminant troisième, juste derrière Charles Leclerc. Lors de la soirée de gala de la FIA, le Mexicain a évoqué ses deux dernières années et a souhaité les comparer. Il a notamment évoqué le début d’année compliqué par les pannes mécaniques, jusqu’à la lutte avec le Monégasque à Abu Dhabi.

« Le début a été très difficile avec la fiabilité du début de saison »

Dans des propos relayés MotorSport , Sergio Pérez est revenu sur sa saison 2022. Il avoue que son début d’année a été très compliqué mais estime avoir été très rapide et régulier. « Le début a été très difficile avec la fiabilité du début de saison. Mais après, on était très rapides, très réguliers. Nous avons ensuite eu quelques mauvaises courses qui m’ont mis derrière Max, mais j’ai eu des podiums, des points, des victoires, et la saison était sur des rails pour les huit ou dix dernières courses, ce qui m’a fait me battre contre Charles et Ferrari. »

« C’était bien mieux qu’en 2021 »