F1 : Dans l’ombre d’Hamilton, Russell reçoit un gros message de Mercedes

La rédaction

Arrivé en 2022 en remplacement de Sebastian Vettel qui était parti chez Aston Martin, George Russell a réalisé une excellente saison avec Mercedes en terminant à la quatrième place, devant Lewis Hamilton qui termine à la sixième position. James Vowles, le responsable de la stratégie, a débriefé la saison du nouveau pilote de l’écurie allemande.

« George a fait un très bon travail cette année »

Dans des propos relayés par MotorSport , James Vowles est revenu sur la première saison de George Russell avec Mercedes. Il a souhaité louer ses performances et a évoqué son adaptation avec l’écurie allemande. « George a fait un très bon travail cette année, il se mesure aux meilleurs du monde et c’est votre référence. Ce qui est très clair, c’est qu’au début de l’année, lorsque nous avions une voiture qui était difficile, Lewis utilisait sa grande expérience pour nous aider et nous faire avancer. Pendant cette période, George s’est concentré sur l’apprentissage, s’est intégré à l’équipe et a obtenu un certain nombre de résultats qui lui ont été bénéfiques. Indépendamment de son rythme de qualification, son rythme de course a été très, très fort tout au long de l’année. »

« Il s’est adapté très rapidement et très bien »