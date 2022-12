F1 : Après sa révolution, Ferrari reçoit un gros avertissement

Arnaud De Kanel

Malgré un excellent début de saison, Ferrari a flanché dans ses décisions, laissant filer Max Verstappen vers le titre de champion du monde. Ainsi, Mattia Binotto, directeur sportif de l'écurie, décidait de quitter la Scuderia suite à l'énorme pression qu'il avait sur ses épaules. Stefano Domenicali, le PDG de la F1, valide ce départ mais prévient Ferrari.

Il y a eu du changement à tout les étages cet hiver dans le paddock. Plusieurs pilotes comme Fernando Alonso et Pierre Gasly ont changé d'air, mais les directions sportives ont également été chamboulé. Mattia Binotto a quitté Ferrari après les multiples ratés de cette saison. Si les dirigeants de Mercedes et Red Bull ont regretté son départ, Stefano Domenicali, PDG de la F1, estime que cela peut avoir du bon.

«De tels choix peuvent apporter des avantages»

« J’ai lu les différentes réactions de Christian Horner ou Toto Wolff. Tout le monde critique un peu la décision parce que Mattia a redressé la Scuderia. Encore une fois, je dois rester neutre en tant que PDG du sport. Ce que je peux dire c’est que de tels choix peuvent également apporter des avantages. Ferrari doit maintenant trouver un nouvel équilibre avec un nouveau patron d’équipe. La continuité est bien sûr plus efficace, donc cela peut prendre un certain temps pour voir de vrais résultats » a lâché Stefano Domenicali dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

La relation Sainz-Leclerc pointée du doigt