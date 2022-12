F1 : A peine arrivé, Alonso est mis sous pression chez Aston Martin

Arnaud De Kanel

Alors qu'il négociait d'une prolongation de contrat avec Alpine, Fernando Alonso a fait le choix de quitter le navire français pour rejoindre Aston Martin. L'écurie britannique s'est classée 6ème du classement constructeurs à l'issue de la saison, soit deux places derrière Alpine. Pour 2023, elle compte sur ses deux pilotes, Alonso en tête, pour transmettre les meilleurs retours possibles aux ingénieurs afin de favoriser le développement des monoplaces.

Fernando Alonso a de nouveau pris une décision étonnante en décidant de quitter Alpine pour Aston Martin. L'Espagnol a profité du départ à la retraite de Sebastian Vettel pour récupérer un baquet dans l'écurie britannique. Dan Fallows, directeur technique d’Aston Martin F1, estime que Fernando Alonso jouera un rôle primordial la saison prochaine. L'écurie britannique compte sur son expérience pour échanger de façon la plus efficace possible avec les ingénieurs.

«Il est très important d’avoir des pilotes capables de fournir de bons retours»

Aston Martin veut faire mieux que cette année et mise gros sur les rapports entre ses pilotes et ses ingénieurs. « D’un point de vue technique, il est très important pour nous d’avoir des pilotes capables de nous fournir de bons retours. Et je ne parle pas de retours ’positifs’ car ce n’est pas toujours le cas, mais de retours de qualité qui décrivent précisément les sensations à bord de la voiture. C’est très important pour nous. Nous avons beaucoup de chance que Lance soit bon à cet égard, je ne pense donc pas que le départ de Seb soit problématique de ce point de vue » explique Dan Fallows dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Fernando possède une immense expérience»