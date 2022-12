F1 : Avant 2023, Red Bull prévient Verstappen

La rédaction

Dans quelques mois sera lancée la nouvelle saison de Formule 1. Mais pour RedBull, elle débutera avec un handicap puisque l’écurie autrichienne avait été sanctionnée après avoir dépassé les budgets des capés en 2021. Après avoir dominé la saison 2022 avec les deux titres mondiaux, RedBull devra donc rester concentré pour reproduire la même chose en 2023. C’est en tout cas le message envoyé par Christian Horner, le directeur l’écurie autrichienne.

« Vous apprenez lors de chaque course dans ce sport »

Dans des propos relayés par MotorSport , Christian Horner a souhaité évoquer la prochaine saison qui arrive. Le directeur de RedBull a notamment voulu prévenir son équipe, ainsi que ses pilotes de l'année compliquée qui les attend. « Vous apprenez lors de chaque course dans ce sport. Vous apprenez notamment qu’il est impossible de connaitre une vie tranquille, surtout lorsque vous êtes en tête. »

« Ne vous complaisez jamais dans la victoire et profitez de chaque résultat »

Christian Horner a notamment évoqué la domination de RedBull et envoie un message à son équipe. Le directeur de l’écurie autrichienne précise qu’il faut profiter de chaque victoire et qu’il ne faut jamais les sous-estimer. « Ne vous complaisez jamais dans la victoire et profitez de chaque résultat, de chaque triomphe et de chaque moment, car ils sont mérités et signifient beaucoup, il ne faut jamais les sous-estimer. »

« Il y a toujours des choses à apprendre »