F1 : A peine retraité, Vettel fait un énorme aveu

La rédaction

Quadruple champion du monde de Formule 1, Sebastian Vettel est une légende de son sport. Au cours de son immense carrière, le pilote allemand a fréquenté les pilotes les plus talentueux au monde, et a même été équipier de certains. Désormais retraité des Grands Prix, Sebastian Vettel confie que Kimi Räikkönen est le pilote le plus talentueux qu'il a côtoyé.

Durant sa carrière, Sebastian Vettel a évolué aux côtés de grands noms de la Formule 1, de Charles Leclerc à Mark Weber en passant par Daniel Ricciardo, le pilote allemand estime toutefois que Kimi Räikkönen est le plus talentueux qu'il a connu. Les deux hommes se sont côtoyés de 2015 à 2018 et ont entretenu une bonne relation.

«Kimi est le plus grand talent naturel que j'aie jamais connu»

Lors du podcast « Beyond The Grid », Sebastian Vettel a été dithyrambique au sujet du Finlandais : « Je pense que Kimi est le plus grand talent naturel que je n’aie jamais connu, en matière de vitesse pure. Cela se voit dans une F1, mais cela se voit aussi dans n’importe quel type de voiture », a confié l'Allemand avant d'ajouter : « Honnêtement, s’il y avait une discipline où l’on change de voiture chaque jour, au bout de dix jours Kimi prendrait un tour à tout le monde ! Il n’a pas besoin de temps pour s’adapter à la voiture, c’est quelque chose de naturel chez lui. Donnez-lui un volant et il sait quoi en faire ! »

F1 : Battue par Verstappen, Ferrari passe aux aveux https://t.co/9pOstNYPAG pic.twitter.com/aO3Lc7e812 — le10sport (@le10sport) December 12, 2022

«Une relation simple»