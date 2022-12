F1 : McLaren en remet une couche sur la polémique Red Bull

Hugo Chirossel

Au-delà du titre de champion du monde de Max Verstappen et du championnat constructeur remporté, la fin de saison de Red Bull a également été marquée par les sanctions pour avoir dépassé le plafond budgétaire en 2021. Zak Brown avait alors envoyé une lettre à la FIA, réclamant des sanctions exemplaires. Deux mois plus tard, le patron de McLaren n’en démord pas.

« Le dépassement de budget et les potentielles infractions administratives constituent une triche offrant un avantage significatif à travers les règlements technique, sportif et financier . » Au moment des révélations concernant le dépassement du plafond budgétaire de la Formule 1 par Red Bull, Zak Brown avait demandé des sanctions exemplaires, notamment sportives. Pour cela, le patron de McLaren avait même envoyé une lettre à l’intention de Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, et Stefano Domenicali, PDG de la F1. L’écurie autrichienne a finalement écopé d’une amende de 7M€ et d’une réduction de 10% du temps de développement de sa monoplace en soufflerie.

« J'assume ma lettre »

Alors que deux mois se sont écoulés depuis, Zak Brown « assume sa lettre », a-t-il confié dans des propos relayés par Motorsport.com . « Je pense que quand on enfreint les règles, que ce soit technique ou financier, il y a de nombreuses manières de caractériser ça. Je sais que le mot ["triche"] est fort, mais je ne vois aucune différence entre enfreindre le plafond budgétaire et avoir une hauteur de caisse trop basse, par exemple. Qu'elle soit sportive, financière ou technique, c'est une infraction, j'imagine qu'on pourrait lui donner quelques noms différents. Certains, de manière plus simpliste, l'appelleraient ainsi . »

« Certaines choses ne collaient pas »

Red Bull s’était justifié par le fait que l’écurie pensait que certains coûts n’étaient pas compris dans ce fameux plafond budgétaire, notamment ceux de la restauration. Là encore, Zak Brown a des doutes. « J'ai trouvé que certaines choses ne collaient pas. Nous devons tous prendre soin de nos employés. Nous avons nos employés qui viennent nous dire que telle écurie fait ceci, telle écurie fait cela sur les notes de frais, telle écurie fait ceci sur la restauration, telle écurie fait cela sur les hôtels. Cela nous met tous dans une position concurrentielle quant à recruter et conserver le personnel. Alors que je trouve que pointer du doigt "c'est là qu'on a dépensé plus d'argent"… Collectivement, si cela fait partie du plafond, alors il faut dépenser moins d'argent ailleurs. Je pense que tout va dans la performance, je ne pense pas que l'on puisse choisir des éléments à isoler et dire qu'ils n'étaient pas sujets au plafond », a-t-il ajouté.

« Je ne pense pas que ce qu'ils ont fait soit intentionnel »