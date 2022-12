F1 : Leclerc annonce la couleur pour Mercedes en 2023

Hugo Chirossel

Après plusieurs années de domination, Mercedes a chuté de la première à la troisième place au championnat constructeur de la Formule 1 cette saison. Si l’écurie allemande a eu des difficultés en début d’année 2022, elle est peu à peu montée en puissance, se rapprochant des premières places lors des derniers Grand Prix. Pour Charles Leclerc, cela ne fait aucun doute, Mercedes sera au rendez-vous en 2023.

Habitué à se battre pour le titre de champion du monde, Mercedes a vécu une saison bien différente. L’équipe dirigée par Toto Wolff a dû revoir ses objectifs à la baisse et son ambition était plutôt de réussir à terminer l’année avec au moins une victoire au compteur. Cela a fini par arriver, lors de l’avant-dernier GP de la saison au Brésil. À Interlagos, George Russell s’était imposé devant son coéquipier Lewis Hamilton, remportant le premier Grand Prix de Mercedes en 2022, mais également son premier dans sa jeune carrière en Formule 1.

F1 : Binotto, Vasseur... Après sa révolution, Ferrari a tranché pour son avenir https://t.co/qdjuNCst9A pic.twitter.com/H1icvrRsvN — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

« Je crois que Mercedes sera dans le combat »

Si Red Bull et Max Verstappen ont dominé la F1 cette année, Mercedes a également dû faire face au retour en forme de Ferrari. Tout n’a pas été parfait au sein de la Scuderia, désormais dirigée par Frédéric Vasseur, mais elle est tout de même revenue au premier plan. Quand bien même, Charles Leclerc s’attend à ce que Toto Wolff et ses deux pilotes reviennent en force la saison prochaine. « Je crois que Mercedes sera dans le combat, définitivement », a confié le Monégasque, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« J’espère donc que ce sera un combat à trois équipes l’année prochaine »