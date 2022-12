F1 : Recalé, Schumacher lance un gros appel pour son avenir

La rédaction

Après deux années passées chez Haas, Mick Schumacher n’a pas été conservé et se retrouve donc actuellement sans écurie pour la saison à venir. Pour autant, le pilote allemand ne perd pas espoir à l'idée de s'imposer en Formule 1 comme il l'a reconnu au moment de dresser un bilan dessin passage chez Haas.

Mick Schumacher vit actuellement une situation difficile à l’approche de la saison 2023. Non conservé par Haas après deux années passées, l’Allemand n’a donc plus de baquet de titulaire sur les grilles de départ pour 2023. Toujours à la recherche d’une nouvelle équipe, le fils de Michael Schumacher s’est exprimé sur sa capacité à s’installer en Formule 1.

« Je suis convaincu que ma place est en F1 »

Dans des propos relayés par MotorSport , Mick Schumacher est revenu sur une possible arrivée dans une écurie en tant que réserviste. L’Allemand a par ailleurs avoué se sentir prêt à s’installer en F1. « Se donner une note soi-même n’est pas vraiment correct, personne ne serait objectif. La seule chose que je peux dire c’est que je suis convaincu que ma place est en F1. Malheureusement il n’y en a que 20 et je dois attendre une nouvelle opportunité pour 2024. Comme je l’ai dit, pour moi personnellement, c’est la tendance. Elle était là, c’est ce qui compte. Vous avez pu voir cette amélioration constante tout au long de la saison et j’ai réalisé certaines des choses que je voulais réaliser, comme marquer des points. »

« Je n’ai pas tout réussi mais je n’étais pas sûr d’y arriver »

Mick Schumacher a notamment évoqué la difficulté de se faire remarquer en Formule 1 dans une équipe de bas de classement et compare avec les catégories juniors. « Évidemment, je n’ai pas tout réussi mais je n’étais pas sûr d’y arriver car c’est la Formule 1 et quand vous êtes dans une petite équipe, se faire remarquer par de bons résultats est plus difficile. C’est évidemment très différent de toutes les catégories juniors que j’ai connues auparavant, où le pilote est beaucoup plus prépondérant car les monoplaces sont quasiment identiques. »

« Il y a encore beaucoup à apprendre »