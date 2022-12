F1 : Après la révolution, McLaren annonce la couleur

La rédaction

Pour la saison 2023, McLaren se présentera avec une nouvelle tête sur la grille de départ. Après que Daniel Ricciardo soit parti de l’écurie britannique, c’est son compatriote Oscar Piastri qui l’a remplacé. Andrea Stella, le directeur de McLaren, a évoqué ses premières impressions sur son nouveau duo et avoue vouloir mettre l’Australien dans les meilleures conditions avant le début de la saison.

La saison 2023 débutera dans quelques mois et McLaren se présentera avec un petit nouveau dans ses rangs : Oscar Piastri. Alors que l’écurie britannique continue de préparer la nouvelle saison, Andrea Stella, le directeur de McLaren, a souhaité donner ses premières impressions sur son nouveau duo de pilotes.

«Je ne m’attends pas à des problèmes»

Dans des propos relayés par MotorSport , Andrea Stella est revenu sur ce qu’il attend de la relation entre son futur duo : Lando Norris et Oscar Piastri. Selon lui, il estime qu’il n’y aura aucun problème entre les deux pilotes durant la saison. « Évidemment, chaque pilote est différent. Personnalité différente, caractère différent. Cela pourrait aboutir, disons, à une relation différente également entre nos deux gars. Mais cela ne signifie pas nécessairement que l’un ou l’autre type de relation est meilleur ou pire. En fin de compte, la façon dont Lando est – en tant que gars, en tant que personne, en tant que pilote – et la façon dont nous connaissons Oscar jusqu’à présent, je ne m’attends pas à des problèmes. »

«Nous avons une mission commune ensemble»

Andrea Stella poursuit : « Nous avons une mission commune ensemble. Nous voulons nous assurer qu’avec le travail et l’engagement de chacun, nous continuons simplement d’avancer en équipe. Parce que pour réaliser nos rêves - les rêves de nos deux gars aussi - nous devons finir par être la meilleure équipe du paddock et avoir la meilleure voiture disponible. Pour ce faire, vous avez besoin de beaucoup de travail d’équipe entre toutes les personnes impliquées et ce sera l’objectif. »

