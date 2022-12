F1 : Il craint le pire pour Mercedes

Arnaud De Kanel

L'hégémonie Mercedes a touché à sa fin cette saison. Red Bull s'est emparé du titre constructeurs après avoir largement dominé ses concurrents. En 2023, Lewis Hamilton et George Russell seront attendus au tournant pour remettre les Flèches d'Argent sur le devant de la scène. Néanmoins, le début de saison risque d'être compliqué selon Nico Rosberg.

Après avoir décroché huit titres consécutifs chez les constructeurs de 2014 à 2021, Mercedes n'a pas su réagir à l'annonce de nouveaux règlements aérodynamiques et n’a jamais existé dans la course aux titres en 2022, laissant filer Max Verstappen et Red Bull. Pour Nico Rosberg, ancien coéquipier de Lewis Hamilton, Mercedes sera certainement à la traine en début d'année.

«Je mise sur le fait qu’ils soient toujours un peu en retrait en début de saison»

« La voiture a intrinsèquement plus de traînée qu’une Ferrari ou une Red Bull et c’est quelque chose qu’ils doivent encore essayer de comprendre. Je pense que c’est la dernière clé qui manque pour vraiment se battre pour les victoires et les championnats l’année prochaine. Seront-ils capables de régler ce problème durant l’hiver ? Je mise tout de même sur le fait qu’ils soient toujours un peu en retrait en début de saison. Car cette année, ils ont passé beaucoup de temps à résoudre les problèmes de la voiture plutôt que de la développer » a déclaré Rosberg dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il reconnait tout de même que Mercedes peut avoir sa chance par la suite : « Je pense donc qu’ils resteront derrière, mais vu le développement qui a été le leur cette année, je les vois tout de même avoir une chance de jouer le championnat la saison prochaine. J’y crois réellement . »

«J’ai hâte de voir comment Toto Wolff gérera ses deux pilotes»