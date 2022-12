F1 : Alonso, Alpine… L’énorme satisfaction d’Esteban Ocon

Hugo Chirossel

Esteban Ocon l’avoue lui-même, cette saison a été la meilleure de sa carrière en Formule 1. Le Français a terminé à la huitième place au classement des pilotes, devant Fernando Alonso. C’est d’ailleurs la première fois qu’il finit mieux placé qu’un de ses coéquipiers. Finalement, il n’aura manqué qu’une seule chose à Esteban Ocon cette année : un podium.

Avec 92 points, Esteban Ocon a réalisé son meilleur total cette saison depuis le début de sa carrière en Formule 1. Huitième au classement des pilotes, il a même terminé devant Fernando Alonso (9e). Une première pour le Français, qui jusque-là avait toujours été battu par ses coéquipiers, que ce soit Sergio Pérez ou Daniel Ricciardo. En plus de cela, Alpine a réussi à décrocher la quatrième place au championnat constructeur, devançant ainsi McLaren.

« Tout ce qui m’a manqué cette année c’est un podium »

S’il avoue que cette saison a été sa meilleure en F1, Esteban Ocon a tout de même un regret : ne pas avoir réussi à terminer au moins une fois sur le podium. « Je pense que oui. Tout ce qui m'a manqué cette année, en fin de compte, c'est un podium. En raison de diverses circonstances, nous n'en avons pas eu, mais espérons en avoir l'an prochain », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Motorsport.com . « Tous les objectifs que nous nous sommes fixés sont atteints. Nous avons fini quatrièmes du championnat des constructeurs. C'est aussi ma meilleure saison en Formule 1 au niveau des points marqués. J'en suis très satisfait, bravo à toute l'équipe d'avoir tant développé la voiture au fil de l'année. Espérons pouvoir réduire encore plus l'écart pour l'an prochain . »

« J’ai dû élever mon niveau de jeu autant que possible »