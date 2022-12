F1 : Ocon et Gasly se lâchent sur leur rivalité

Thibault Morlain

A partir de 2023, Esteban Ocon et Pierre Gasly seront coéquipiers chez Alpine. Pourtant, depuis le plus jeune âge, les deux Français sont adversaires. Un duel qui n'aurait pas manqué de créer quelques étincelles. Entre Ocon et Gasly, la relation n'a pas toujours été la meilleure, mais les voilà donc réunis chez Alpine, où ils entendent briller ensemble.

Avec le départ de Fernando Alonso chez Aston Martin, Alpine a dû se mettre en quête d'un nouveau pilote pour 2023. Et le choix s'est porté sur Pierre Gasly, qui a quitté AlphaTauri et Red Bull. Le Français a alors rejoint l'écurie tricolore, devenant à cette occasion le coéquipier d'Esteban Ocon. Une association qui a fait énormément parler étant donné la rivalité entre les deux compatriotes depuis qu'ils sont jeunes. Mais voilà qu'entre Gasly et Ocon, cela semble désormais être de l'histoire ancienne...

F1 : Après sa saison catastrophique, l’incroyable aveu de Mercedes https://t.co/fB8VuYeKNa pic.twitter.com/NnnrIT8Fh2 — le10sport (@le10sport) December 15, 2022

« Il y a une belle histoire à écrire ensemble »

A l'occasion d'un entretien croisé pour l' AFP , Pierre Gasly et Esteban Ocon sont revenus sur leurs longues années de rivalité et ce dès le plus jeune âge. Le dernier cité explique dans un premier temps : « C'est fou quand même, on en a vécu des choses depuis 2002, la première fois que l'on s'est rencontré. Il y avait déjà très peu de chances que l'on arrive en Formule 1 et que l'on soit maintenant dans la même équipe, l'une des plus grandes équipes qui existe, c'est une grande chance pour nous. Il y a une belle histoire à écrire ensemble pour monter au plus haut ». « Ce qui nous lie, c'est l'endroit où on s'est entraîné toute notre carrière à Anneville-Ambourville. c'est l'une des pistes où l'on a passé le plus de temps - avec les gants de ski, à être collé contre le radiateur -, c'était des années incroyables et ça laisse des souvenirs », a ensuite ajouté Esteban Ocon.



De son coté, Pierre Gasly explique sur ce duel qui a commencé sur les pistes de karting : « C'est vrai que ce sont des moments qui resteront très forts car, à ce moment-là, il y avait zéro pression. Il y avait de la pression mais c'est plutôt l'amour du pilotage, la compétition, s'entraîner et se surpasser. (...) C'est très important d'avoir toujours des challenges et d'avoir des rivaux qui nous permettent de nous pousser vers le haut ».

« À nous d'être meilleurs, plus intelligents... »