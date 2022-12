F1 : Russell lance un avertissement à Hamilton

La rédaction

Après une première saison réussie sur le plan personnel avec Mercedes, George Russell termine 2022 à la quatrième place, devant Lewis Hamilton qui termine sixième. Alors que la saison 2023 débutera dans quelques mois, Russell s’est d’ailleurs prononcé sur l’année à venir et tient à prévenir ses concurrents pour le titre.

« A chaque course, je me bats pour faire le meilleur travail possible »

Dans des propos relayés par MotorSport , George Russell a avoué se sentir prêt à se disputer pour le titre. Il admet notamment qu’il se battra au maximum pour atteindre ses objectifs. « A chaque course, je me bats pour faire le meilleur travail possible, que ce soit pour la victoire, comme au Brésil, ou pour la dernière place, comme chez Williams. Si nous arrivons à la première course l’année prochaine, et que nous réalisons que nous avons une voiture capable de gagner, je l’aborderai toujours de la même manière . »

« Je pense que j’ai assez d’expérience maintenant pour me sentir prêt à me battre pour un championnat »