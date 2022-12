F1 : Après sa saison catastrophique, l’incroyable aveu de Mercedes

La rédaction

Pour la première fois depuis de nombreuses années, Mercedes a vécu une saison très compliquée. Avec un seul Grand Prix remporté en 2022, l’écurie allemande a dressé un bilan plus que catastrophique. James Vowles, le directeur de Mercedes, est d’ailleurs revenu sur un événement en particulier et a notamment évoqué les éléments qui ont permis les Flèches d’Argent de revenir en force en fin de saison.

Depuis 2013, Mercedes dominait la Formule 1. Mais lors de cette année 2022, l’écurie allemande a totalement raté sa saison et n’a remporté qu’un seul Grand Prix. James Vowles, le stratégiste en chef de l'équipe, est revenu sur la saison délicate de Mercedes.

« Il y a certainement eu des moments difficiles dans l’année, très difficiles »

Dans des propos relayés par MotorSport , James Vowles est revenu sur la saison très délicate de Mercedes. Il a notamment évoqué un événement qui l’a énormément marqué cette année : Imola. « Il y a certainement eu des moments difficiles dans l’année, très difficiles. Très, très difficiles ! Je pourrais mettre beaucoup de ’très’ dans ma phrase ! Personnellement, je me souviens d’Imola, un vrai point bas, c’était une course sprint et nous avons vraiment souffert. Nous avons eu du mal là-bas, nous nous sommes battus vers le fond de la grille à certains moments. »

« Il y a deux éléments à distinguer dans notre façon de réagir à tout ça »

Malgré la saison difficile de Mercedes, l’écurie allemande a su revenir en forme en fin de saison. James Vowles a d’ailleurs évoqué les éléments qui ont permis cela. « Il y a deux éléments à distinguer dans notre façon de réagir à tout ça. Le premier, c’est la façon dont nous nous comportions avec la voiture que nous avons et je pense que nous avons fait un assez bon travail tout au long de l’année. Nous avons accumulé des points et nous avons pu rester assez proches d’une deuxième place au championnat des constructeurs. Le second, c’est l’apprentissage que nous pouvions construire tout au long de l’année. Nous sommes passés des 8e, 10e places, des Q1 ou Q2 difficiles à des Q3 et à des espoirs de victoires en course vers la fin de l’année. »

« L’échec n’est pas une option mais c’est en fait quelque chose qui doit vous rendre plus fort »