F1 : Mercedes réalise l'un de ses rêves, Lewis Hamilton n'y croit pas

La rédaction

Dans la famille Hamilton, le sport automobile est une passion. Si Lewis est une légende de la Formule 1 grâce notamment à ses 7 titres de champion du monde, son demi-frère Nicolas Hamilton avait participé au championnat britannique de voitures de tourisme, malgré une maladie cérébrale. Ce lundi, Lewis Hamilton a publié un message émouvant au sujet de son frère, qui a réalisé son rêve grâce à Mercedes.

Lewis Hamilton est assurément l'un des plus grands pilotes de tous les temps. Champion du monde à sept reprises, il a toutefois connu une saison plus que délicate avec Mercedes où, pour la première fois depuis 2007, il n'a pas remporté le moindre Grand Prix. S'il est déjà focalisé sur l'exercice 2023, le pilote britannique a partagé son bonheur après que son frère ait pu réaliser son rêve.

«Ce n'est pas quelque chose d'accessible pour quelqu'un comme mon frère»

Passionné de sport automobile, Nicolas Hamilton, le demi-frère de Lewis, a déjà participé au championnat britannique de voitures de tourisme malgré sa maladie cérébrale. Grâce à Mercedes, ce dernier a pu faire de la simulation, l'un de ses rêves : « Au début de l'année, Nicolas et moi avons demandé à mon équipe si nous pouvions faire en sorte que cette journée ait lieu et nous y sommes. Le temps passé dans le simulateur est incroyablement rare, et ce n'est pas quelque chose d'accessible pour quelqu'un comme mon frère. Il a fallu modifier le siège, le volant et les pédales pour que cela soit possible. Il a passé toute la journée dedans, et il est la première personne handicapée à le faire », a écrit Lewis Hamilton sur son compte Instagram .

«C'est un honneur de le voir vivre cette journée»