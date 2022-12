F1 : Coup de tonnerre, Verstappen annonce un incroyable projet

Arnaud De Kanel

Champion du monde pour la seconde année consécutive, Max Verstappen est parti pour s'inscrire parmi les plus grand noms de l'histoire de la F1. Le Néerlandais a la chance de bénéficier sur une écurie qui ne failli presque jamais au moment de prendre des décisions et les monoplaces qu'il pilote sont toujours performantes. Néanmoins, il pourrait ne pas s'éterniser dans le paddock.

Max Verstappen a dominé de la tête et des épaules la saison 2022. Il en a profité pour devenir champion du monde pour la deuxième fois consécutive, devançant ainsi Charles Leclerc et Sergio Perez. Sous contrat jusqu'en 2028 avec Red Bull, Verstappen aura alors 31 ans et il pourrait tout simplement quitter la Formule 1.

«Je veux aussi faire autre chose»

Le double champion du monde se verrait bien changer d'air. C'est en tout cas ce qu'il a confié dans des propos relayés par Nextgen-Auto : « La F1 est très amusante et je rencontre beaucoup de succès en ce moment, mais je veux aussi faire autre chose. Mon contrat actuel court jusqu’à 2028 et j’aurai alors 31 ans. Je serai probablement compétitif pendant encore plusieurs années après ça, mais je veux aussi en profiter pour essayer quelque chose de différent et m’amuser, tout en ayant moins de pression et un programme moins chargé. » Max Verstappen a d'ailleurs répondu à l'invitation de Fernando Alonso pour participer aux 24 Heures du Mans avec lui.

«Je ne souhaite pas me précipiter sur ce projet»