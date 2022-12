F1 : Russell annonce la couleur pour 2023, Red Bull et Ferrari sous la pression de Mercedes

La rédaction

Pour la première fois depuis de nombreuses années, Mercedes n’a pas du tout dominé la Formule 1. L’écurie allemande a totalement raté son année 2022 en ne remportant qu’un seul Grand Prix grâce à George Russell. Alors que la saison 2023 débutera dans quelques mois, Mercedes continue sa préparation et le pilote britannique s’est d’ailleurs exprimé sur l’année à venir et annonce la couleur à RedBull et Ferrari.

Mercedes aura vécu une année 2022 très compliquée. Habituée à dominer la Formule 1, l’écurie allemande n’a remporté qu’un seul Grand Prix et a vu son meilleur pilote terminer à la quatrième position. George Russell a tenu à s’exprimer sur la saison à venir et annonce du lourd du côté de Mercedes.

« Nous nous sommes simplement ratés cette année »

Dans des propos relayés par MotorSport , George Russell a avoué avoir confiance en Mercedes concernant le début de la saison prochaine, mais aussi pour l’ensemble de l’année. « Ils n’ont pas oublié comment construire une voiture de course rapide. Nous nous sommes simplement ratés cette année. Nous nous sommes trompés dans la philosophie. Nous avons pris un chemin qui s’est avéré être le mauvais chemin. Parfois, il vous faut beaucoup de temps pour vous sortir de ce trou. »

« J’ai l’impression que nous nous sommes sortis de ce trou »

George Russell a notamment avoué que la saison 2022 a été ratée et estime que l’écurie allemande est sortie de cette mauvaise phase et annonce du lourd pour 2023. « Maintenant, j’ai l’impression que nous nous sommes sortis de ce trou et que nous partons de cette base. Nous sommes derrière Red Bull et Ferrari et nous avons beaucoup à rattraper, mais nous allons certainement être dans une position beaucoup plus forte dès la première course l’année prochaine que nous l’étions cette année. »

« Je me sentais prêt à me battre pour des victoires »