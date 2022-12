F1 : L’immense déception de Fernando Alonso

Arnaud De Kanel

Fernando Alonso a connu une saison mitigée avec Alpine. Il n'a pas été en mesure d'inquiéter Red Bull pourtant il pensait que le nouveau règlement aller changer la donne. Pour lui, cette absence de changement en tête de la course est regrettable. C'était l'une des raisons pour laquelle il était revenu en F1 mais il reconnait que cette révolution a été inefficace.

La saison 2022 était la première d'une nouvelle ère technique dans la discipline dont les fondations reposent sur une simplification des voitures afin de favoriser les luttes en piste. A cela, il faut aussi ajouter la mise en place d'un plafond budgétaire à respecter pour les écuries. Tout le monde devait donc être à égalité et la lutte s'annonçait acharnée. C'est en tout cas ce qu'espérait Fernando Alonso avec Alpine. Il affiche une énorme déception car Max Verstappen et Red Bull ont fait cavalier seul.

F1 : Alonso, Schumacher… Les plus gros crashs de la saison https://t.co/wzUnRTjWKo pic.twitter.com/hk4NoXuL39 — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

«Il a été décevant de reconnaître que les choses n'avaient pas changé»

La hiérarchie en tête a été la même cette saison. Fernando Alonso le reconnait et il le déplore car il portait beaucoup d'espoir avec le nouveau règlement. « Les nouvelles règles sont l'une des raisons pour lesquelles je suis revenu. À l'origine, elles devaient être introduites en 2021. Je suis donc arrivé un an avant. Et oui, il a été un peu décevant pour tout le monde de devoir reconnaître que les choses n'avaient pas changé de manière spectaculaire. Il y a tout au plus deux équipes qui peuvent gagner des courses, comme c'était le cas ces dernières années. Et l'écart entre les deux ou trois meilleures équipes et le milieu du peloton est toujours trop important. Dans 50% des courses, nous avons un tour de retard sur le vainqueur. Par conséquent, nous n'avons pas encore obtenu le résultat que la Formule 1 visait avec la refonte des règles » a confié Alonso dans un entretien accordé à Auto Motor und Sport .

«Il n'y a plus grand-chose à inventer»