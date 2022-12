F1 : La mise au point de Fernando Alonso sur son avenir

Thibault Morlain

A 41 ans, Fernando Alonso n'a toujours pas raccroché. En 2023, il sera encore sur la grille de départ de la saison de Formule 1, cette fois au volant d'une Aston Martin. L'Espagnol a quitté Alpine afin de relever un nouveau défi. Mais alors que la fin se rapproche doucement mais surement pour Alonso, ce dernier a fait le point sur son avenir.

Double champion du monde, Fernando Alonso est l'un des grands noms de l'histoire de la Formule 1. Et l'Espagnol continue d'ailleurs encore et toujours d'écrire sa légende. En effet, à 41 ans, il n'entend toujours pas s'arrêter. Après deux saisons chez Alpine, Alonso a décidé de s'offrir un nouveau défi. Suite au départ à la retraite de Sebastian Vettel, il s'est engagé avec Aston Martin, signant « un contrat de plusieurs saisons » comme l'avait précisé l'écurie au moment d'annoncer l'arrivée de Fernando Alonso.

« J'ai peur de l'après »

Alors que Fernando Alonso sera donc chez Aston Martin en 2023, l'avenir de l'Espagnol est toutefois très flou étant donné son âge. A 41 ans, la fin se rapproche inexorablement et cela lui fait peur. En effet, dans des propos rapportés par AS , Alonso s'est confié sur son avenir, expliquant tout d'abord : « J'ai peur de l'après. Je n'ai pas de plan B. J'ai été un pilote toute ma vie, c'est ce que je fais de mieux car je n'ai rien appris d'autre. Depuis toujours, ma vie a été dédiée à l'automobile. Et ce qu'il y a de mieux dans ce sport, c'est conduire. Tant que je sens que je peux encore donner le meilleur de moi-même, je continuerai en Formule 1 pendant deux ou trois ans ».

« Remporter la Dakar restera toujours un défi »