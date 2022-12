F1 : Champion du monde, Verstappen a fait un sans-faute

Arnaud De Kanel

Après un début de saison mitigé qui promettait un beau duel avec Charles Leclerc, Max Verstappen a mis les pendules à l'heure pour faire cavalier seul en tête du championnat du monde. Le pilote Red Bull s'est adjugé son deuxième score consécutif, le tout en écrasant la concurrence et en battant un incroyable record. Voici les chiffres fous de sa saison.

Pour la première fois de sa carrière, Max Verstappen devait remettre son titre de champion du monde en jeu cette saison. Dépassé par l'événement ou simplement malchanceux, il avait très mal débuté sa campagne. Verstappen avait abandonné lors de deux des trois premières manches de la saison. Après le Grand Prix d'Australie, 3ème épreuve de la saison, il accusait un retard de 46 points sur Charles Leclerc. Très vite, il s'est remis de ordre de marche.

15 Grand Prix en une saison, un record !

Un début de saison compliqué rime tout de même avec victoire pour Max Verstappen. Pour la deuxième course de la saison, à Jeddah en Arabie saoudite, il remportait la première de ses 15 victoires de la saison. Il a ensuite levé les bras trois week-end de suite aux Grand Prix d'Émilie-Romagne, de Miami et d'Espagne. Battu à Monaco, il retrouvait le chemin du succès en Azerbaïdjan et au Canada. Pas au mieux à Silverstone et en Autriche, Verstappen est revenu le couteau entre les dents au Grand Prix de France qu'il a remporté. Le premier de ses 5 succès de rang puisqu'il a enchainé avec la Hongrie, la Belgique, les Pays-Bas et Monza en Italie. Il a aggravé la marque au Japon, où il fut titré, à Austin, au Mexique et a terminé en beauté à Abu Dhabi. Avec 15 succès en une seule saison, Max Verstappen a fait chuter le précédent record co-détenu par Sebastian Vettel et Michael Schumacher avec leurs 13 victoires.

17 podiums et 7 poles

En 22 courses, Max Verstappen est monté sur la boîte à 17 reprises, 15 fois sur la première marche, une fis sur la deuxième en Autriche et une fois sur la troisième à Monaco. Les 5 fois où il n'était pas dans les 3 premiers, Verstappen avait abandonné à 2 reprises. Les 3 autres concernent un fond plat endommagé à Silverstone (7e), une course compromise à Singapour (7e) après une erreur de Red Bull en qualifications et un week-end difficile au Brésil, pénalisé après un contact avec Hamilton.



Moins en réussite le samedi, Max Verstappen "n'a" réalisé que 7 poles positions cette saison. Charles Leclerc en a signé 9, record de l'année.

Un bon bout de temps passé en tête

Max Verstappen a souvent ouvert la route cette année. Il a bouclé pas moins de 616 tours en tête, soit 3 164 km à mener le peloton. Plus rapide que les autres, il a également signé 5 fois le meilleur tour en piste au cours de la saison.