F1 : Alpine, AlphaTauri… Gasly annonce du lourd pour 2023

Hugo Chirossel

Après neuf ans, Pierre Gasly va quitter la famille Red Bull pour rejoindre Alpine à partir de la saison prochaine. S’il nourrit de grandes ambitions avec l’écurie française, il n’exclut pas un bond au classement de sa désormais ancienne équipe, AlphaTauri. D’après lui, l’écurie italienne va apporter énormément de changements sur sa monoplace en 2023 et espère pouvoir se mêler à la lutte pour les premières places.

Pour remplacer Fernando Alonso, Alpine a décidé de miser sur Pierre Gasly. Après neuf ans, ce dernier a donc quitté AlphaTauri et Red Bull pour rejoindre l’écurie française, où il évoluera aux côtés d’Esteban Ocon. Une énorme satisfaction pour le pilote âgé de 26 ans, qui se retrouve dans une équipe avec de grandes ambitions. Après la quatrième place au championnat constructeurs obtenue cette saison, Alpine veut aller encore plus loin en 2023. Mais Pierre Gasly l’avoue lui-même, il est difficile de savoir quels seront les rapports de forces entre chaque équipe la saison prochaine. D’après les dernières révélations du Français, AlphaTauri pourrait d’ailleurs créer la surprise.

« Je sais qu'ils changent complètement le concept de la monoplace »

« Dans ce sport, il est extrêmement difficile de savoir ce qui va se passer d'une année sur l'autre. Nous étions au sommet du milieu de tableau la saison dernière, cette année nous étions à l'arrière du milieu de tableau, et la saison prochaine, qui sait ce qui va arriver ? Peut-être qu'AlphaTauri – et je sais qu'ils changent complètement le concept de la monoplace – sera de retour dans la bataille. C'est difficile à dire. Ce qui est important à mon avis, c'est juste de travailler et de se préparer de la meilleure manière possible pour l'an prochain. Je croise les doigts pour que le package Alpine soit encore plus compétitif que cette année », a confié Pierre Gasly, dans des propos relayés par Motorsport.com .

« Ils vont se battre aux avant-postes ! »