F1 : Hamilton, Bottas… La nouvelle sortie fracassante de Verstappen

Champion du monde pour la seconde année consécutive, Max Verstappen a bien été aidé par son coéquipier Sergio Perez. Le Mexicain accepte son rôle de numéro 2 et ne fait jamais d'ombre à son leader. Fort heureusement, car la seule fois où Perez lui a demandé une faveur, Verstappen l'a snobé, lui coutant ainsi la deuxième place au championnat. Pour le Néerlandais, tous les seconds pilotes devraient s'inspirer de ce qu'a fait Valtteri Bottas avec Lewis Hamilton.

Depuis le début de sa carrière, Max Verstappen n'a jamais connu le rôle de numéro 2. Pourtant, il n'hésite pas à donner son avis et à conseiller les principaux intéressés, prenant exemple sur le comportement irréprochable de Valtteri Bottas dans sa relation avec Lewis Hamilton. Selon lui, le deuxième pilote a plus à tirer profit de son rôle s'il s'y fait à l'idée. Dans le cas contraire, cela pourrait lui jouer des tours. Un moyen de rappeler à Sergio Perez qui est le patron chez Red Bull...

«Vous devez accepter que le pilote à côté de vous est un peu meilleur»

« Chaque année, Bottas repartait de zéro, mais après quelques courses, il réalisait que cela n’allait pas se faire. Et vous acceptez votre rôle. Il a quand même terminé sur des podiums, il a gagné quelques courses et signé des pole positions. Vous devez juste accepter que le pilote à côté de vous est juste un peu meilleur. C’est bien, ça peut arriver. C’est important qu’il l’ait accepté. Certains pilotes ne peuvent pas le faire et ça tourne mal. Ils ne survivent pas très longtemps. Je ne vais pas citer de noms, mais vous devez accepter votre rôle. Vous ne pouvez pas vivre dans un monde de contes de fées » explique Verstappen dans des propos retranscrits par Nextgen-Auto .

