F1 : Ferrari, Leclerc… Le terrible aveu de Carlos Sainz

Alors que Charles Leclerc a démarré l’année 2022 sur les chapeaux de roue, Carlos Sainz de son côté a eu plus de mal à trouver son rythme. L’Espagnol l’avoue lui-même, il a été déçu par son début de saison, mais il s’est servi des performances du Monégasque pour progresser.

Après avoir remporté deux des trois premiers Grand Prix, Charles Leclerc avait parfaitement lancé sa saison. On a même pensé pendant un temps que le Monégasque et Ferrari pourraient venir concurrencer Max Verstappen et Red Bull pour le titre de champion du monde. Cela ne s’est finalement pas produit, mais le pilote de la Scuderia a tout de même terminé à la deuxième place au classement des pilotes, loin devant son coéquipier. Car s’il est peu à peu monté en puissance cette saison, Carlos Sainz a eu du mal à suivre le rythme de Charles Leclerc.

« C'était la première fois de ma carrière que j'étais à deux ou trois dixièmes du rythme »

Des difficultés que l’Espagnol reconnaît. « Je ne suis pas entièrement satisfait de ma saison et je ne vais pas mentir, le début de saison a été difficile par rapport à ce que j'attendais. Avec toutes les voitures que j'ai conduites, j'ai toujours donné mon maximum tout de suite », a-t-il confié, dans des propos relayés par Motorsport-Total . « C'était la première fois de ma carrière que j'étais à deux ou trois dixièmes du rythme, j'ai vraiment dû retrousser mes manches pour essayer de trouver où étaient ces dixièmes . »

« Leclerc a très bien conduit dans la première moitié de la saison, me montrant mes limites »