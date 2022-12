F1 : Max Verstappen a vécu un terrible moment, il raconte

La rédaction

Cette saison, la domination de Max Verstappen a été totale. Le pilote néerlandais à conserver son titre de champion du monde grâce à ses 15 victoires. Si ce n'est en tout début d'exercice, Max Verstappen n'a jamais été inquiété et a survolé le paddock au volant de sa RB18. Toutefois, il a dégagé ses trois pires moments de la saison.

Si le premier titre de champion du monde de Max Verstappen a été remporté après une bataille acharnée contre Lewis Hamilton, le Néerlandais a dominé de la tête et des épaules la saison 2022 et a conservé son titre de champion du monde sans difficulté. Pourtant, le début d'exercice n'était pas flamboyant mais Red Bull a rapidement corrigé le tir avant que son pilote surclasse totalement la concurrence.

«Le pire pour moi, c'était Singapour»

Malgré ses 15 victoires lors de la saison, Max Verstappen a connu un début d'exercice plutôt poussif, mais il a rapidement redressé la barre. Dans des propos rapportés par NextgenAuto.com , le pilote néerlandais s'est confié sur les pires moments de sa saison : « Monaco et Silverstone n’ont pas été terribles mais le pire pour moi c’était Singapour. C’était juste un week-end terrible, tout s’est mal passé », a-t-il indiqué. À Monaco, un tête à queue avec Sergio Perez l'a empêché de boucler un dernier tour rapide en qualifications, à Silverstone, sa monoplace a été endommagée par des débris tandis qu'à Singapour, il a manqué d'essence en qualifications, le laissant sur la quatrième ligne de la grille.

«Singapour était un week-end à oublier»