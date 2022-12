F1 : Verstappen, Red Bull... Les confidences de Perez

Arnaud De Kanel

Pour sa seconde saison avec Red Bull, Sergio Perez a terminé à la troisième place du championnat du monde, juste derrière Max Verstappen et Charles Leclerc. Après un début d'année compliqué, il se satisfait de la manière dont il l'a conclu. Perez a réalisé la meilleure saison de sa carrière.

Dans l'ombre de Max Verstappen, Sergio Perez a tout de même réalisé un gros travail. Le Mexicain a remporté deux Grand Prix, dont celui de Monaco, et a également signé 11 podiums contre 15 lors des onze saisons précédentes, sans oublier sa première pole position. Rien ne laissait entrevoir une si bonne saison au vu de son début d'année très compliqué. Le développement de la monoplace Red Bull n'allait pas dans son sens mais il a réussi à s'adapter, pour sa plus grande satisfaction.

« Ça a commencé de manière très difficile au niveau de la fiabilité en début de saison. Mais je pense que plus tard, nous avons été relativement compétitifs, nous avons été très réguliers. Puis nous avons fait quelques mauvaises courses qui nous ont mis un peu derrière Max, mais nous sommes quand même parvenus à obtenir de bons points, de bons podiums, quelques victoires. Je pense que nous avons remis notre saison sur de bons rails pour les huit dernières courses environ. C'était une bataille intense vers la fin avec Charles [Leclerc] et Ferrari » a constaté Sergio Perez dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

