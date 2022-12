F1 : Les révélations de Mercedes sur Hamilton

Arnaud De Kanel

Pas au mieux cette saison, Lewis Hamilton souhaite toujours remporter un huitième sacre mondial. Le pilote britannique compte le faire chez Mercedes puisqu'il a récemment évoqué sa volonté d'étendre son contrat actuel qui court jusqu'à fin 2023. Désir partagé par le patron de l'écurie Toto Wolff qui devrait passer à l'action dans les semaines à venir.

Mercedes va avoir du travail cet hiver. En plus de devoir combler le retard de performance sur Ferrari et Red Bull, l'écurie allemande devra régler la situation contractuelle de Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde souhaite poursuivre avec les Flèches d'Argent pour aller chercher un huitième sacre. Son contrat actuel expirera à la fin de l'année 2023 et il fêtera ses 39 ans en 2024. Aucun problème pour Mercedes et Toto Wolff qui veulent aller dans le même sens que lui.

«C’est l’un des sujets que nous aborderons»

Directeur de l'écurie Mercedes, Toto Wolff connait très bien Lewis Hamilton. Il a participé à sa quête de tires mondiaux avec les Flèches d'Argent . L'Autrichien a encore confiance en Hamilton et il voudrait le lui prouver en lui proposant un nouveau contrat. Les négociations devraient d'ailleurs débuter cet hiver. « Le nouveau contrat de Lewis est une priorité absolue au cours de l’hiver. C’est l’un des sujets que nous aborderons. Il n’y a pas de date limite ferme pour la fin des négociations car je vois déjà les spéculations dans les médias si nous n’annonçons rien avant la présentation de la voiture, avant les premiers essais ou avant la première course » a-t-il confié dans des propos rapportés par Motorsport .

«Il n’y a aucune raison de ne pas continuer»