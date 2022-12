F1 : Alonso annonce du lourd avec Aston Martin

La rédaction

Arrivé chez Aston Martin à l’issue de la saison 2022 en remplacement de Sebastian Vettel, parti à la retraite, Fernando Alonso a très vite impressionné l’écurie britannique de par sa motivation. L’Espagnol s’est d’ailleurs exprimé sur ses objectifs avec Aston Martin et affirme être capable de rester compétitif en Formule 1 pendant encore quelques années.

« Je resterai tant et aussi longtemps que je me sentirai capable de piloter à 100% »

Dans des propos relayés par MotorSport , Fernando Alonso est revenu sur ses objectifs avec Aston Martin. Le pilote de 41 ans n’a d’ailleurs pas caché qu’il était encore capable de rester compétitif en Formule 1 pendant encore quelques années. « Je resterai tant et aussi longtemps que je me sentirai capable de piloter à 100% de mes moyens, donc certainement encore deux ou trois ans. A mon âge, je dois approcher les choses différemment. Que ce soit les entrainements, les voyages ou encore les différents évènements. La Formule 1 prend de plus en plus de temps, il faut donc s’organiser pour ne pas s’épuiser. »

« Je n’ai pas de plan B »