F1 : Après sa révolution, McLaren lâche une terrible annonce

Pour la saison 2023, McLaren a décidé de se présenter avec une toute nouvelle grille de départ. En effet, Daniel Ricciardo quitte l'écurie britannique et est remplacé par son compatriote Oscar Piastri. Interrogé sur cette révolution, le PDG de McLaren, Zak Brown, a expliqué son choix.

McLaren aura vécu une année 2022 très compliquée. Pour la prochaine saison, l’écurie britannique a décidé de prendre une énorme décision. En effet, McLaren ne conserve pas Daniel Ricciardo. Un choix qui a beaucoup fait parler et le PDG de McLaren, Zak Brown, a souhaité se justifier.

« C’était une année difficile »

Dans des propos relayés par MotorSport , Zak Brown est revenu sur sa décision de ne pas retenir Daniel Ricciardo, avouant que c’était un choix difficile à prendre. « C’était une année difficile. Plus précisément au sujet de Daniel, avec qui il a été formidable de travailler, et qui nous a donné notre première victoire. Nous avons eu beaucoup de plaisir ensemble et nous avons eu beaucoup de frustration ensemble que ça n’ait pas marché. »

« Je sais à quel point il était transparent »

Zak Brown poursuit : « Je pense que le plus difficile, c’est d’être jugé par des gens qui ne sont pas vraiment proches du projet. Tout le monde a une opinion, et c’est bien, c’est le sport. Il faut être solide car les fans et les médias vont avoir leurs opinions. Donc vous avez juste besoin d’être ancré en vous disant ’je sais ce qui s’est vraiment passé’. Je connais la relation que j’ai vraiment avec Daniel et son management, je sais à quel point il était transparent et comment la collaboration était. »

« C’est frustrant parce que vous êtes injustement accusé de certaines actions »