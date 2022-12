F1 : Champion du monde, Verstappen lâche une étonnante confidence

Thibault Morlain

Et un deuxième titre de champion du monde pour Max Verstappen. En 2022, le Néerlandais a dominé la saison de Formule 1, ne laissant que quelques miettes aux autres. Sacré à quelques Grands Prix de la fin, le pilote Red Bull a vécu un exercice assez tranquille. En l'apparence visiblement... En effet, Verstappen l'assure, malgré ce qu'il a réalisé, c'était loin d'être une saison de tout repos...

15 victoires, 454 points... En 2022, Max Verstappen a affiché une énorme domination en Formule 1. Malgré un bon début de saison au volant de sa Ferrari, Charles Leclerc n'a finalement rien pu faire pour contrarier le Néerlandais. Vice-champion du monde, le Monégasque pointe à 146 points de Verstappen au classement général de la saison 2022. Cela en dit donc long sur la domination du pilote Red Bull, qui s'est par la même occasion offert le record du nombre de victoires en Grand Prix sur une saison. Mais voilà que Max Verstappen ne voit pas cette domination du même oeil.

« On dirait que c’était une saison dominante, mais... »

Dans des propos rapportés par NextGen Auto , Max Verstappen est revenu sur son sacre de champion du monde en 2022. Et pour le Néerlandais, il n'a pas vraiment dominé cette saison. « Je pense que j’ai été poussé cette année. C’est juste que certaines équipes autour de nous ont eu des problèmes de fiabilité. Oui, on dirait que c’était une saison dominante, mais en fait, quand on y regarde, je n’ai même pas eu autant de poles parce que notre voiture sur un tour n’était même pas la plus rapide pendant la majeure partie de la saison », a expliqué le pilote Red Bull.

« Au début de l’année, je ne pense pas que nous avions la voiture la plus rapide »